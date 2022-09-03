Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR'ı Özgüç Türkalp Spor Haberleri Yukatel Kayserispor'un bugün Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu. Yukatel Kayserispor'un bugün Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgüç Türkalp oldu. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bugün 21.45'de başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayıl yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Volkan Bayarslan olacak. Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Hakan Ceylan eşlik edecek. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Özgüç Türkalp Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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