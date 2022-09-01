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Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek

Spor Haberleri

Fenerbahçe-Kayserispor maçını Palabıyık yönetecek

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakasına hakem Ali Palabıyık atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Ali Palabıyık'a bu maçta Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Volkan Bayarslan belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri maç günü belli olacak.

3 Eylül 2022 Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor müsabakası saat 21.45'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Palabıyık Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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