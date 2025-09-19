Haberler

Fenerbahçe Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kuvvet, dayanıklılık, pas çalışmaları ve taktiksel eğitimlerle gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
