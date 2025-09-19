Haberler

Fenerbahçe, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kuvvet, dayanıklılık, pas çalışması ve taktiksel çalışmalar ile tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada devam etti. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

