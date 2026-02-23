Fenerbahçe, evinde 4. kez puan kaybetti

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon 4. kez puan kaybetti. Maçta iki zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan sarı-lacivertliler, 90+5'te öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, evinde bu sezon 4. kez puan kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlık nedeniyle ilk yarıda 2 zorunlu değişiklik yaşanırken, hücumda da pozisyon üretmekte zorluk yaşadı. Marco Asensio'nun 90+5. dakikasında öne geçen Kanarya, skoru koruyamadı ve 90+11'de kalesinde golü gördü. Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 4. kez puan kaybetti. Kanarya, bu sezon taraftarı önünde Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe'den sonra Kasımpaşa ile de yenişemedi.

Tedesco'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon 8. kez beraberlik elde etti.

Lider Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puan kaybederek fırsat tepen Fenerbahçe, puanını 53'e yükseltti. - İSTANBUL

