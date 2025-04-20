Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK YARA

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. İki kez geriye düştüğü karşılaşmanın 90+4. dakikasında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Kayserispor'un skoru eşitleyen golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünlerden "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Bir süre sonra ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratları yapıldı.

DJ KABİNİNE SALDIRI

Öte yandan, maçın son düdüğünün ardından stadyumda yüksek sesle müzik açılması da Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. DJ kabinine saldırmaya çalışan bazı taraftarlara polis müdahale etti.