Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
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Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı

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Fenerbahçe Kadıköy'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde tribünler, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Başkan Ali Koç ve yönetim için "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Stadyumda yüksek sesle müzik açılmasına sinirlenen bazı taraftarlar ise DJ kabinine saldırmaya çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK YARA

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. İki kez geriye düştüğü karşılaşmanın 90+4. dakikasında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Kayserispor'un skoru eşitleyen golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünlerden "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Bir süre sonra ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratları yapıldı.

DJ KABİNİNE SALDIRI

Öte yandan, maçın son düdüğünün ardından stadyumda yüksek sesle müzik açılması da Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. DJ kabinine saldırmaya çalışan bazı taraftarlara polis müdahale etti.

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Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (28)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Fenerbahçe taraftarı hiç panik yapmayın acun yeni yapı hikayeleri anlatacakmış sizlere, iyi dinlemeler hahahaa

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Haber YorumlarıDüsünür:

Penalti verildi yine olmadi seneye artik

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Allah Rahmi Koç dan razı olsun, oğlunu Beşiktaşlı yapmamış. Biz zaten kötüyüz ama bu fener adamı kanser eder.

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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

Kayseri Kayseri

Yorum Beğen149
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Haber YorumlarıMurat Çakır:

Fenerbahçe kimsenin tapulu malı değil. Yönetim istifa artık. Bu yönetimle olmuyor ve olmayacak.

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Haber YorumlarıZon Der:

bunlar sizin iyi günleriniz

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Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

hahaaaaa nerde Teşkilat beter olun….

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Haber Yorumlarımetinmert06:

normal artık istifa et yeter

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

kardeş burada devletle Ali Koç arasında çekişme var mümkün değil istifa etmez şampiyon olana kadar istifa etmez ya Tayyip gidecek yada Ali

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Haber YorumlarıA B:

Büyük düşünmek lazım Dünya genelinde bahiscilerin % 99 u fener kazanır bastılar ve ters köşe yapıldılar fenere bütün bahis sitelerinden Avrupa ve ülke liglerinden gelip gelebilecek 5 yılın geliri bir maçta gelirse şampiyonluğu ne yapsınlar !

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