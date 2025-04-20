Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Fenerbahçe Kadıköy'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerde tribünler, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle beraber Başkan Ali Koç ve yönetim için "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Stadyumda yüksek sesle müzik açılmasına sinirlenen bazı taraftarlar ise DJ kabinine saldırmaya çalıştı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.
ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK YARA
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı. İki kez geriye düştüğü karşılaşmanın 90+4. dakikasında yediği golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI
Kayserispor'un skoru eşitleyen golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli tribünlerden "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Bir süre sonra ise, "Aziz Yıldırım" tezahüratları yapıldı.
DJ KABİNİNE SALDIRI
Öte yandan, maçın son düdüğünün ardından stadyumda yüksek sesle müzik açılması da Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. DJ kabinine saldırmaya çalışan bazı taraftarlara polis müdahale etti.