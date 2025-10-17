Fenerbahçe, Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor