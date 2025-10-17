Fenerbahçe, Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL