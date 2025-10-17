Haberler

Fenerbahçe, Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.