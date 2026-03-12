Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı