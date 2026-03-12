Haberler

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, core hareketleri, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve taktiksel çalışmalarla sürdü.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları54dyqz4drf:

o kadar taraf tutan sitesiniz ki fener hazırlık tamamları ama Galatasaray var görselde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

