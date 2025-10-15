Haberler

Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idman, çeşitli fiziksel çalışmalarla başladı ve çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
