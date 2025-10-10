Haberler

Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde idmanlarını sürdürüyor. Milli oyuncuların katılmadığı antrenman, core çalışmalarıyla başladı ve sahada çeşitli idmanlarla devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyuncuların katılmadığı idman, salondaki core çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sahada devam eden antrenman, pas uygulamalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında düzeltme hareketi, 4 bin dolar sınırından geri çekildi

Altında düzeltme hareketi! Rekor sonrası fiyatlar adeta çakıldı
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.