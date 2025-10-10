Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde idmanlarını sürdürüyor. Milli oyuncuların katılmadığı antrenman, core çalışmalarıyla başladı ve sahada çeşitli idmanlarla devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyuncuların katılmadığı idman, salondaki core çalışmalarıyla başladı.
Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sahada devam eden antrenman, pas uygulamalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor