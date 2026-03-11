Haberler

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için idmanlarına başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanda çeşitli çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan antrenmanı Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, Karagümrük hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
