Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Tedesco yönetimindeki idman, core çalışmalarıyla başladı ve çeşitli futbol teknikleriyle devam etti.

FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sahada devam eden antrenman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
