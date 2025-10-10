Fenerbahçe, Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

FENERBAHÇE, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sahada devam eden antrenman, pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.