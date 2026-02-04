Haberler

Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Sezonun geri kalan bölümünde 5.5 milyon euro kazanacak Fransız futbolcuya 14 milyon 400 bin euro imza parası verilecek.

  • Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye 14.4 milyon euro imza parası ödeyecek.
  • Kante, 2025-2026 sezonunda 5.5 milyon euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında ise yıllık 11 milyon euro kazanacak.
  • Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a transferinden 15 milyon euro bonservis kazandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

14.4 MİLYON EURO İMZA PARASI

KAP'a yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 14.4 milyon euro imza ücreti alacak. Fransız oyuncu, bu sezonun kalan kısmında 5.5 milyon euro ücret alacak.

KALAN İKİ SEZONDA YILLIK 11 MİLYON EURO KAZANACAK

N'Golo Kante, kalan iki sezonda ise 11 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu transferin karşılığında Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'e gönderdi. Fenerbahçe, Al Ittihad'dan Youssef En-Nesyri için 15 milyon euro bonservis kazandı.

İşte Fenerbahçe'nin KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon baş

500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

35 yaşındaki birine bu kadar para verilir mi yazıktır günahtır kimin paralarini akliyorsunuz kulüpler olarak 15 milyon avro imza parası nedir kardeşim siz kafayimi yediniz

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBesktas 594:

haklı

yanıt24
yanıt2
Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

34 yaşında ki adama servet ödendi . Malum hep ikinci , sadece boş para harcama da birinci .

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

40 milyon para 34 yaşındaki bi futbolcu için. yazık, günah. Takımlarımız artık kendine bi çeki düzen verse iyi olur, yoksa üç-beş yıla kalmaz Titaniiiiiiiiiiic

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkozanli sükrü:

fenerliyim ama asiri fazla geldi banada

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Rakibinin gözünün yaşına bakmadılar
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı

7 aylık hamile eşe kıskançlık kurşunu! Kaçışı kısa sürdü
