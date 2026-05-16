Fenerbahçe, kaleci Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, sezon başında transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Tarık Çetin ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüp yöneticilerinin katıldığı törende imzalar atıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon başında transfer edilen 29 yaşındaki Tarık Çetin, düzenlenen törenle kendisini 3 yıl daha sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ile Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de törende hazır bulundu.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş