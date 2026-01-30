Haberler

Livakovic'in yeni adresi Dinamo Zagreb oldu

Livakovic'in yeni adresi Dinamo Zagreb oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe, kalecisi Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, oyuncunun önceki kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar Dinamo Zagreb'e kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İspanya'nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic'in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb'e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuza sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" denildi. - İSTANBUL

