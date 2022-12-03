Fenerbahçe kaldığı yerden devam ediyor! Villarreal de Jesus'un öğrencilerinden nasibini aldı
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Dünya Kupası'na verilen arada ikinci hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, Villarreal'i 2-1 mağlup etti.
Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Fenerbahçe, ikinci maçında Villarreal ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.
FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ
Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golünü ise 24. dakikada Etienne Capoue kaydetti.
JOAO PEDRO'YU UNUTMADI
Sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Serdar Dursun, sevinç gösterisinde Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun formasını tribünlere gösterdi.
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