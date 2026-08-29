Fenerbahçe kafilesi Samsun’a ulaştı

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.30'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. Sağanak yağışa rağmen havalimanına gelen taraftar, tezahüratlarda bulundu. Taraftarı selamlayan kafile, konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım da takımla birlikte Samsun'a geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı