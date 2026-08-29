Fenerbahçe kafilesi Samsun’a ulaştı
Süper Lig 3. hafta maçında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi Samsun'a ulaştı. Sağanak yağışa rağmen havalimanında taraftarların sevgi gösterileriyle karşılanan sarı-lacivertli ekip, otele geçti. Başkan Aziz Yıldırım da takımla birlikte Samsun'da.
SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Samsun'a geldi.
Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.30'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na geldi. Sağanak yağışa rağmen havalimanına gelen taraftar, tezahüratlarda bulundu. Taraftarı selamlayan kafile, konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım da takımla birlikte Samsun'a geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı