Haberler

Fenerbahçe Lyon'a Geldi, Taraftarlar Çiçeklerle Karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Lyon ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile Lyon'a geldi, taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı. Başkan Aziz Yıldırım da kafilede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Lyon'a geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Lyon'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında Fenerbahçe için geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileye eşlik etti.

Sarı-lacivertli kafile, kendisini bekleyen 3 otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Kaynak: AA
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

Dereye uçan otomobil bu hale geldi! 2 kadın feci şekilde can verdi
Kılıçdaroğlu: Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz

"Tüzük değişecek, bunu zorunlu hale getireceğiz"
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı

Oltaya takıldı, tekneye sığmadı: Boyu da kilosu da inanılmaz!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi