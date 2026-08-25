Fenerbahçe Lyon'a Geldi, Taraftarlar Çiçeklerle Karşıladı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında yarın Lyon ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kafile Lyon'a geldi, taraftarlar havalimanında çiçeklerle karşıladı. Başkan Aziz Yıldırım da kafilede yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Lyon'a geldi.
İstanbul'dan kalkan özel uçakla Lyon'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.
Havalimanında Fenerbahçe için geniş güvenlik tedbirleri alındı.
Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileye eşlik etti.
Sarı-lacivertli kafile, kendisini bekleyen 3 otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru yola çıktı.
Kaynak: AA