Fenerbahçe derbi için stada hareket etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. hafta derbisinde Beşiktaş'ı konuk etmek üzere tesislerden ayrıldı. Takım otobüsünü 200'den fazla taraftar meşalelerle uğurladı; futbolcular coşkulu kalabalığa el salladı. Ekip, yoğun güvenlik önlemleri altında Chobani Stadı'na hareket etti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, tesislerden ayrılarak stada hareket etti.
Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden çıkan takım otobüsünü 200'ün üzerinde Fenerbahçe taraftarı uğurladı.
Meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan taraftarlara teknik ekip ve futbolcular el sallayarak karşılık verdi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden ayrılan takım otobüsü, Chobani Stadı'na gitti.
Kaynak: AA