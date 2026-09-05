Haberler

Fenerbahçe derbi için stada hareket etti

Fenerbahçe derbi için stada hareket etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 4. hafta derbisinde Beşiktaş'ı konuk etmek üzere tesislerden ayrıldı. Takım otobüsünü 200'den fazla taraftar meşalelerle uğurladı; futbolcular coşkulu kalabalığa el salladı. Ekip, yoğun güvenlik önlemleri altında Chobani Stadı'na hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, tesislerden ayrılarak stada hareket etti.

Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden çıkan takım otobüsünü 200'ün üzerinde Fenerbahçe taraftarı uğurladı.

Meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunan taraftarlara teknik ekip ve futbolcular el sallayarak karşılık verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden ayrılan takım otobüsü, Chobani Stadı'na gitti.

Kaynak: AA
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?

Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş ağına 3. dalga operasyon: 64 şüpheliye adli işlem yapıldı

Zehir ve fuhuş çetesine dev operasyon: Şüpheli sayısı artıyor
Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor

Okul saldırısı davasında tepki çeken karar jet hızıyla geri alındı