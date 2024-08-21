Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanı, yeni başantrenör Marco Fenoglio yönetiminde, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, ekim ayında başlayacak Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Türk Hava Yolları'na konuk olacak.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Sezonun ilk antrenmanı, yeni başantrenör Marco Fenoglio yönetiminde, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, ekim ayında başlayacak Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Türk Hava Yolları'na konuk olacak.