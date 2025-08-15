Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Sağlık Kontrolleri Başladı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi rutin sağlık kontrollerine başladı. Oyuncular göz ve diğer sağlık muayenelerinin ardından çeşitli testlerden geçiyor.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın 2025-2026 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştiren sağlık kontrollerinde; Arina Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Yaasmeen Bedart Ghani ve Fatma Beyaz ile birlikte teknik ekipten bazı isimler yer aldı.

Fenerbahçeli oyuncular, göz hastalıkları, ortopedi, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz ve iç hastalıkları bölümlerinde muayenelerden geçti. Muayenelerin ardından voleybolculara radyoloji, EKG, eko, efor ve solunum fonksiyon testleri yapıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
