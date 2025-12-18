Haberler

Fenerbahçe, Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatacak

Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlandı. İtalyan teknik direktör, takımın başında önemli başarılar elde etti.

Kulüpten alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın başındaki üçüncü dönemini yaşayan İtalyan başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşülüyor.

Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Haberler.com
