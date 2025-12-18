Fenerbahçe, Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatacak
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlandı. İtalyan teknik direktör, takımın başında önemli başarılar elde etti.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marcello Abbondanza'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler başladı.
Kulüpten alınan bilgiye göre, sarı-lacivertli takımın başındaki üçüncü dönemini yaşayan İtalyan başantrenör ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanması için görüşülüyor.
Abbondanza, Fenerbahçe'nin başında 1 CEV Kupası şampiyonluğu, 2 Sultanlar Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor