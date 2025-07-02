Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Fatma Beyaz'ı Transfersiyle Gücüne Güç Katıyor
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması çerçevesinde orta oyuncu Fatma Beyaz'ı transfer etti. 30 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyecek.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Fatma Beyaz'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.
Kariyerine VakıfBank'ın 19 yaş altı takımında başlayan Fatma, son olarak Zeren Spor forması giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor