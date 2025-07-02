Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Fatma Beyaz'ı Transfersiyle Gücüne Güç Katıyor

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması çerçevesinde orta oyuncu Fatma Beyaz'ı transfer etti. 30 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Fatma Beyaz'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki voleybolcu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

Kariyerine VakıfBank'ın 19 yaş altı takımında başlayan Fatma, son olarak Zeren Spor forması giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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