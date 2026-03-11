Haberler

Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Savino Del Bene takımına 3-0 mağlup oldu. Rövanş maçı 19 Mart'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene'ye 3-0 yenildi.

Sarı-lacivertliler, Wanny Spor Salonu'nda oynanan mücadelede 25-23, 31-29 ve 25-19'luk setlerle mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı, 19 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Can Öcal
