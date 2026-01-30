Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ?CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında konuk olduğu Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.

Benfica Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 25-20, 31-29 ve 25-17'lik setlerle galip geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantiledi ve çeyrek final bileti aldı. Son sıradaki Benfica ise 4. yenilgisini yaşadı.