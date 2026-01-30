Haberler

Voleybol: CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz'in Benfica ekibini 3-0'la geçerek liderliği garantiledi ve çeyrek final biletini aldı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ?CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında konuk olduğu Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.

Benfica Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 25-20, 31-29 ve 25-17'lik setlerle galip geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantiledi ve çeyrek final bileti aldı. Son sıradaki Benfica ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı