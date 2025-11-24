Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Benfica ile Karşılaşıyor
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibini Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk haftasında yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertliler, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Benfica, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara ve Polonya'dan PGE Budowlani Lodz ile B Grubu'nda yer alıyor.