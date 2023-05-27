Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı Şampiyon

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Bupiliç Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamladı. İstanbul'da yapılan 6. etap play-off final müsabakalarıyla sona eren ligde zirvede yer alan takım, şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, Bupiliç Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Bupiliç Süper Ligi 2023 sezonu, İstanbul'da yapılan 6. etap play-off final müsabakalarıyla sona erdi.

Gülpembe Özkaya, Özge Yılmaz, Zeynep Duran ve Parinaz Hajilou'dan oluşan Fenerbahçe Kadın Masa Tenisi Takımı, ligi zirvede bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan, Fenerbahçe Erkek Masa Tenisi Takımı da sezonu 5. olarak tamamladı.