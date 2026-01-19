Haberler

Fenerbahçe arsaVev, Olga Massombo'yu kadrosuna kattı

Güncelleme:
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, ABD USL Süper Ligi'nde oynayan Olga Massombo'yu kadrosuna kattığını duyurdu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, ABD USL Süper Ligi ekiplerinden Tampa Bay Sun forması giyen orta saha oyuncusu Olga Massombo'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza, 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Kongo A Milli Kadın Takımı'nda da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, başkan Sadettin Saran ile kadın futboldan sorumlu yönetici Ufuk Şansal'ın katıldığı belirtildi.

Olga Massombo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin geride kalan 15 haftasında 14 galibiyet, 1 beraberlikle, namağlup lider durumda bulunuyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
