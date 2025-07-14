Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Yeni Sezon Öncesi Sağlık Kontrolleri Başladı
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrollerine Ataşehir Medicana Hastanesi'nde başladı. Teknik kadro ve futbolcular çeşitli testlerden geçerek sağlık durumlarını kontrol ettirdi.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe arsaVev'in yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleşen sağlık kontrollerinin ilk gününde Teknik Direktörümüz Gökhan Bozkaya, teknik kadro, futbolcularımızdan Yağmur Uraz, Ece Türkoğlu, Busem Şeker, Zoe Van Eynde, İpek Kaya, Yaşam Göksu, Konya Plummer, Fatoş Yıldırım, Zeynep Akdeniz, Göknur Güleryüz, Mesude Alayont, Zeynep Kerimoğlu, Roselord Borgella, Mariam Diakite, Ümran Özev ve Cansu Gürel, çeşitli testlerden geçti.
EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL