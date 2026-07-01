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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo olmak üzere 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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