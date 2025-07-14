Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Elena Gracinda Santos'u Kadrosuna Katıyor
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Beylerbeyi SK'dan ABD'li kanat oyuncusu Elena Gracinda Santos ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da yer aldı.
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Beylerbeyi SK forması giyen Elena Gracinda Santos'u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusu, kendisini 1 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor