Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Sözleşme Krizi
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüp, bu durumun ardından hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Dominique Malonga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesini haklı bir sebebe dayandırmadan feshettiği belirtildi.
Kulüp, sözleşme feshi sebebiyle uğradığı her türlü maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki Fransız basketbolcuyla sezon başında 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor