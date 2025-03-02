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Fenerbahçe Kadıköy'de Galibiyet Serisini 9 Maça Çıkardı

Fenerbahçe Kadıköy'de Galibiyet Serisini 9 Maça Çıkardı
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Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek Kadıköy'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, iç sahadaki bu süreçte 11 galibiyet elde etti ve rakip filelere 31 gol attı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşılaşmasıyla Kadıköy'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve evindeki kazanma alışkanlığını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki aldığı tek puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı ve daha sonra 9 maçta 27 puan topladı. Fenerbahçe bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler iç sahada 12 maçta 11. galibiyetini alırken, rakip filelere 31 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Kanarya, evinde en uzun seriyi (10 maç) 2011-2012 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde yakalamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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