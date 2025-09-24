Haberler

Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi'ndeki en değerli 10 kulüp belli oldu

Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi'ndeki en değerli 10 kulüp belli oldu
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan en değerli 10 futbol kulübü açıklandı. Fenerbahçe, bu listede kendisine altıncı sırada yer buldu. Sarı-lacivertliler, 298 milyon euro'luk kadro değeri ile Lille ve Feyenoord gibi önemli takımları geride bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. 36 takımın kupa için mücadele edeceği dev organizasyonda yer alan en değerli kulüpler belli oldu.

FENERBAHÇE EN DEĞERLİ ALTINCI KULÜP

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, 298 milyon euro'luk kadro değeri ile turnuvadaki en değerli altıncı takım olduç

Transfermarkt verilerine göre turnuvanın en değerli 10 takımı şu şekilde;

Lille: 94 milyon euro

Real Betis: 206 milyon euro

Feyenoord: 210 milyon euro

Bologna: 265 milyon euro

Fenerbahçe: 298 milyon euro

Stuttgart: 312 milyon euro

Porto: 365 milyon euro

Roma: 389 milyon euro

Aston Villa: 547 milyon euro

Nottingham Forest: milyon euro

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
