Fenerbahçe kaçıncı sırada? Avrupa Ligi'ndeki en değerli 10 kulüp belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan en değerli 10 futbol kulübü açıklandı. Fenerbahçe, bu listede kendisine altıncı sırada yer buldu. Sarı-lacivertliler, 298 milyon euro'luk kadro değeri ile Lille ve Feyenoord gibi önemli takımları geride bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonu bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. 36 takımın kupa için mücadele edeceği dev organizasyonda yer alan en değerli kulüpler belli oldu.
FENERBAHÇE EN DEĞERLİ ALTINCI KULÜP
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, 298 milyon euro'luk kadro değeri ile turnuvadaki en değerli altıncı takım olduç
Transfermarkt verilerine göre turnuvanın en değerli 10 takımı şu şekilde;
Lille: 94 milyon euro
Real Betis: 206 milyon euro
Feyenoord: 210 milyon euro
Bologna: 265 milyon euro
Fenerbahçe: 298 milyon euro
Stuttgart: 312 milyon euro
Porto: 365 milyon euro
Roma: 389 milyon euro
Aston Villa: 547 milyon euro
Nottingham Forest: milyon euro