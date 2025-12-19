Haberler

Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı

Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Joey Veerman için PSV'den net mesaj geldi. Hollanda ekibi, 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyen kulübün transferi bitirebileceğini duyururken, Fenerbahçe ile PSV arasında resmi görüşmelerin başladığı öğrenildi.

  • Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı.
  • Joey Veerman'ın sözleşmesinde 1 Ocak 2026'da devreye giren 23 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.
  • PSV, Joey Veerman'ın transferi için 23 milyon euro talep ediyor.

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha transferinde önemli bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Psv'li Joey Veerman için Hollanda ekibinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

HEDEF JOEY VEERMAN

Fenerbahçe, orta saha takviyesi için rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerde futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek'in, 27 yaşındaki Joey Veerman transferi için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve PSV ile pazarlıklara başladığı belirtildi.

BRENTFORD DA DEVREDE

Veerman'a yalnızca Fenerbahçe değil, Premier Lig ekibi Brentford'un da ciddi ilgisi bulunuyor. İngiliz kulübü, geçtiğimiz yaz transfer döneminde PSV'ye 30 milyon euroya kadar çıkan bir teklif sunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Ara transfer döneminde PSV'nin elinin sezon başına kıyasla daha zayıf olduğu ifade ediliyor.

SERBEST KALMA MADDESİ GÜNDEMDE

Joey Veerman'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye gireceği belirtildi. Bu maddeye göre, 23 milyon euroyu ödeyen kulüp Hollandalı orta sahayı kadrosuna katabilecek.

Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı

PSV'DEN NET TAVIR

PSV cephesi, Veerman'la ilgilenen kulüplere net bir mesaj gönderdi. Hollanda ekibinin, "23 milyon euroyu veren, Joey Veerman'ı alır" diyerek pazarlığa kapıyı kapattığı aktarıldı.

PETER BOSZ'TAN AÇIKLAMA

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin Veerman'a olan ilgisiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez ama ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işliyor."

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler ile PSV arasında Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME

Veerman'nın menajeriyle görüşen Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü PSV Eindhoven ile de görüşmelere başladı.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı beraat etti

Teröristlerin saldırısında ihmal davası! Jandarma komutanı için karar
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Ukrayna'nın Akdeniz'de Rusya'ya ait bir petrol tankerine İHA saldırısı düzenlediği iddia edildi

Savaşı tüm bölgeye yayacak saldırı! Binlerce kilometre uzakta vurdular
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Galatasaray'a 24'lük yıldız

Galatasaray'a 24'lük yıldız
Maydonoz Döner davasında tutuklu sanık kalmadı

Maydonoz Döner davasında kritik karar!
Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor

Feyza Civelek'in sabrı taştı! O iddialara karşı dava açıyor
ABD'nin Sezar Yasası'nı yürürlükten kaldırmasına Türkiye'den peş peşe yorum

Trump'ın Türkiye'nin komşusu ile ilgili kararı, Ankara'yı sevindirdi
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
İlkokulda 8 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
title