Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha transferinde önemli bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Psv'li Joey Veerman için Hollanda ekibinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

HEDEF JOEY VEERMAN

Fenerbahçe, orta saha takviyesi için rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerde futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek'in, 27 yaşındaki Joey Veerman transferi için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve PSV ile pazarlıklara başladığı belirtildi.

BRENTFORD DA DEVREDE

Veerman'a yalnızca Fenerbahçe değil, Premier Lig ekibi Brentford'un da ciddi ilgisi bulunuyor. İngiliz kulübü, geçtiğimiz yaz transfer döneminde PSV'ye 30 milyon euroya kadar çıkan bir teklif sunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Ara transfer döneminde PSV'nin elinin sezon başına kıyasla daha zayıf olduğu ifade ediliyor.

SERBEST KALMA MADDESİ GÜNDEMDE

Joey Veerman'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye gireceği belirtildi. Bu maddeye göre, 23 milyon euroyu ödeyen kulüp Hollandalı orta sahayı kadrosuna katabilecek.

PSV'DEN NET TAVIR

PSV cephesi, Veerman'la ilgilenen kulüplere net bir mesaj gönderdi. Hollanda ekibinin, "23 milyon euroyu veren, Joey Veerman'ı alır" diyerek pazarlığa kapıyı kapattığı aktarıldı.

PETER BOSZ'TAN AÇIKLAMA

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin Veerman'a olan ilgisiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez ama ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işliyor."

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler ile PSV arasında Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME

Veerman'nın menajeriyle görüşen Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü PSV Eindhoven ile de görüşmelere başladı.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.