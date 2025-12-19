Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı
Fenerbahçe'nin orta saha hedefi Joey Veerman için PSV'den net mesaj geldi. Hollanda ekibi, 23 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyen kulübün transferi bitirebileceğini duyururken, Fenerbahçe ile PSV arasında resmi görüşmelerin başladığı öğrenildi.
- Fenerbahçe, PSV Eindhoven'dan Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı.
- Joey Veerman'ın sözleşmesinde 1 Ocak 2026'da devreye giren 23 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor.
- PSV, Joey Veerman'ın transferi için 23 milyon euro talep ediyor.
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha transferinde önemli bir aşamaya geldi. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir gündeminde yer alan Psv'li Joey Veerman için Hollanda ekibinden dikkat çeken açıklamalar geldi.
HEDEF JOEY VEERMAN
Fenerbahçe, orta saha takviyesi için rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerde futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek'in, 27 yaşındaki Joey Veerman transferi için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve PSV ile pazarlıklara başladığı belirtildi.
BRENTFORD DA DEVREDE
Veerman'a yalnızca Fenerbahçe değil, Premier Lig ekibi Brentford'un da ciddi ilgisi bulunuyor. İngiliz kulübü, geçtiğimiz yaz transfer döneminde PSV'ye 30 milyon euroya kadar çıkan bir teklif sunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Ara transfer döneminde PSV'nin elinin sezon başına kıyasla daha zayıf olduğu ifade ediliyor.
SERBEST KALMA MADDESİ GÜNDEMDE
Joey Veerman'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinin 1 Ocak 2026 itibarıyla devreye gireceği belirtildi. Bu maddeye göre, 23 milyon euroyu ödeyen kulüp Hollandalı orta sahayı kadrosuna katabilecek.
PSV'DEN NET TAVIR
PSV cephesi, Veerman'la ilgilenen kulüplere net bir mesaj gönderdi. Hollanda ekibinin, "23 milyon euroyu veren, Joey Veerman'ı alır" diyerek pazarlığa kapıyı kapattığı aktarıldı.
PETER BOSZ'TAN AÇIKLAMA
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin Veerman'a olan ilgisiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez ama ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işliyor."
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, transferi kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler ile PSV arasında Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelerin başladığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DEN GÖRÜŞME
Veerman'nın menajeriyle görüşen Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü PSV Eindhoven ile de görüşmelere başladı.
BU SEZON PERFORMANSI
PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.