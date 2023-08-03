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Fenerbahçe, Joao Pedro'yu Gremio'ya kiraladı

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Fenerbahçe, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya ekibi Gremio'ya kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya ekibi Gremio'ya kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya'nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon başında İtalya temsilcisi Cagliari'den transfer edilen 31 yaşındaki Pedro, sarı-lacivertli formayla çıktığı 28 resmi maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Joao Pedro Brezilya Futbol Spor Haberler

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