Fenerbahçe, Jhon Duran'ı İstanbul'a Getirdi

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Fenerbahçe, Al Nassr'dan kiralık olarak transfer ettiği 21 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı İstanbul'da karşıladı. Duran, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

FENERBAHÇE'nin prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki golcü futbolcu Jhon Duran, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı. Prensip anlaşmasına varılan genç golcü, transfer işlemlerini tamamlamak için özel uçakla saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. 21 yaşındaki futbolcu gerekli kontrollerin ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek alandan ayrıldı. Duran, helikopterle önce Kalamış'a daha sonra ise forma lansmanının yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geçecek.

Öte yandan Jhon Duran, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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