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Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı

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Fenerbahçe, sakatlanarak sezonu kapatan oyuncusu Jayden Oosterwolde'nin ismini ligin ikinci yarısında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirmeyecek. Hollandalı futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ocak ayındaki ara transfer dönemi için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir karar alabilir.

TFF'YE BİLDİRMEYECEKLER

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin ismini ligin ikinci yarısında TFF'ye bildirmeyecek ve yabancı kontenjanında yer açacak.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı

Hollandalı futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Fenerbahçe'de sakatlığı öncesi bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1275 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMarco Reus:

Haberin başlığıyla haberin uyumu mükemmel olmuş. Tebrikler haberler.comm! 6alatasaraylı admine selamlar

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıFethi Tilki:

aynen öyle gsli galiba arkadaş

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Bu kalem kırmak değil ki. Adam sakat yani yeri dolmalı. Takımdan gönderilmiyor sonuçta.

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıSer_hat:

İşte gs ile aralarındaki fark.gs İcardi ninkini doldurmuyor. Bunlar kalem kırıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıVll. Murat:

atacağınız başlığın mk

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

yaw kalem kırılırmı Abi, imzayı nasıl atacak şimdi ??

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıJokerAllame:

doğru haber yap admin 6sli admin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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