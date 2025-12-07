Haberler

Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

  • Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
  • Sarunas Jasikevicius, yeni sözleşmesiyle yıllık yaklaşık 2 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsizliğini koruyan Sarunas Jasikevicius ile ilgili sarı-lacivertli camiada sıcak bir gelişme yaşandı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe Beko, Litvanyalı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yönetiminin Jasikevicius ile görüşme yaptığı, bu görüşme sonucunda her iki tarafın da karşılıklı mutabakata vardığı öğrenildi.

YAPININ BOZULMAMASINI İSTİYOR

Deneyimli hocanın, şubede idari personel dahil herkesin göreve devam etmesini ve bu yapının bozulmamasını talep ettiği, yönetimden de bu doğrultuda güvence aldığı dile getirildi.

YENİ MAAŞI DA BELLİ

Jasikevicius, bu anlaşmanın ardından yeni maaşında yüzde 100 zamla birlikte yaklaşık 2 milyon euro yıllık ücret kazanacak. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
