Fenerbahçe, İspanyol Futbolcu Marco Asensio'yu İstanbul'da Karşıladı
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, özel uçakla İstanbul'a geldi. Asensio'yu kulüp yetkilileri karşıladı.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor