Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oldu.

FENERBAHÇE İLE 3 YIL DAHA

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatan 29 yaşındaki yıldız, 2027-2028 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek. Kulüpten yapılan açıklamada "2020/21 sezonundan itibaren Çubuklu formamızı başarı ile terleten Futbol Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İMZA SONRASI İLK SÖZLER

İrfan Can Kahveci, imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada " Fenerbahçe ; hayalim, ailem, gururum. Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Her adımda kalbi Fenerbahçe için atan milyonlarca taraftar yanınızda. Hayallerimden bile daha güzel bir duygu buranın parçası olmak. Ailemi burada kurdum. Çocuklarım oldu. Hayat bazen sürprizleriyle geliyor. Oğlumun 19.07'de doğduğu gün, 'Evladıma miras bu sevda' ne demek bir kere daha anladım. Birlikte iyi günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de oldu. Ama asla aile olmaktan vazgeçmedik. Fenerbahçe bana sadece sahada değil hayatta da nasıl mücadele edeceğimi öğretti. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

"YARIM KALAN BİR ŞEYLER VAR"

İrfan Can, Fenerbahçe'deki hedefleri için ise ""Yarım kalan bir şeyler var; burada şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok aklımda. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. İyi ki bu çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz. İyi ki Fenerbahçe" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2020-2021 sezonunun devre arasında RAMS Başakşehir'den 7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 151 maçta sahaya çıktı, İrfan Can, bu karşılaşmalarda 30 gol attı ve 29 asist yaptı.