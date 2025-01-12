Üye Girişi
Haberler
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Figen Yüksekdağ ile görüştü! İşte ilk açıklama
Bakan Fidan: SDG samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin geleceği belli oldu.

FENERBAHÇE İLE 3 YIL DAHA

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatan 29 yaşındaki yıldız, 2027-2028 sezonu sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek. Kulüpten yapılan açıklamada "2020/21 sezonundan itibaren Çubuklu formamızı başarı ile terleten Futbol Takımımızın değerli oyuncularından İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık daha sözleşme imzalanmıştır. Fenerbahçemizin hedefleri yolunda formamızın bir parçası olacağını memnuniyet ile duyurduğumuz oyuncumuza başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

İMZA SONRASI İLK SÖZLER

İrfan Can Kahveci, imzayı attıktan sonra yaptığı açıklamada " Fenerbahçe ; hayalim, ailem, gururum. Çubukluyu sırtınıza geçirip sahaya çıktığınızda, bir rüyanın içinde yürüyor gibi hissedersiniz. Her adımda kalbi Fenerbahçe için atan milyonlarca taraftar yanınızda. Hayallerimden bile daha güzel bir duygu buranın parçası olmak. Ailemi burada kurdum. Çocuklarım oldu. Hayat bazen sürprizleriyle geliyor. Oğlumun 19.07'de doğduğu gün, 'Evladıma miras bu sevda' ne demek bir kere daha anladım. Birlikte iyi günlerimiz de oldu kötü günlerimiz de oldu. Ama asla aile olmaktan vazgeçmedik. Fenerbahçe bana sadece sahada değil hayatta da nasıl mücadele edeceğimi öğretti. Efsanelerin izinden yürüyebilme şerefini kazanabildiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı

"YARIM KALAN BİR ŞEYLER VAR"

İrfan Can, Fenerbahçe'deki hedefleri için ise ""Yarım kalan bir şeyler var; burada şampiyonluklar kazanmaktan başka hiçbir şey yok aklımda. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. İyi ki bu çubuklu sevdayı birlikte yaşıyoruz. İyi ki Fenerbahçe" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

2020-2021 sezonunun devre arasında RAMS Başakşehir'den 7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla 151 maçta sahaya çıktı, İrfan Can, bu karşılaşmalarda 30 gol attı ve 29 asist yaptı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
img

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
img

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Türkiye de yaptığı transferlerin detayını açıklamayan tek kulüp Fenerbahçe bu ayrıcalık neden....????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

Atkı ve bereleri çıkarın! İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Son Dakika Haberleri

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 12 Ocak 2025 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Boluspor Adanaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Boluspor Adanaspor maçı ne zaman? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ocak Pazar İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Ocak Pazar Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Genoa Parma Maçı Yayın Bilgileri Genoa Parma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Genoa Parma maçı ne zaman? Erzurumspor-Şanlıurfaspor Maçı Yayın Bilgisi Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.