Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin maaşını 3 katına çıkarıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe, ismi Galatasaray ve birçok Avrupa kulübü ile anılan İrfan Can Kahveci'nin 20 milyon lira olan maaşını 60 milyon lira seviyesine yükseltiyor.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde fazla forma şansı bulamayan Kahveci son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi.Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladı.

3 YILLIK İMZAYI ATACAK

Şu anda 20 milyon lira maaşı olan ve takımın en az kazanan isimlerinden biri durumuna düşen yıldız futbolcunun imza atması durumunda garanti ücretinin 60 milyon lira seviyelerine yükseltilmesi bekleniyor. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.