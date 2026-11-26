Fenerbahçe, İngiltere'de Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında İngiltere'de Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. Vedat Muriqi'nin 56. dakikadaki golüyle kazanan Fenerbahçe, Stamford Bridge'de oynanan maçtan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İngiltere'de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan şutunda kaleci Riznyk'ten dönen topu Vedat Muriqi tamamladı. 0-1
67. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Nazaryna'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ederson topu iki hamlede kontrol etti.
90+2. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Lukaku, kaleci Riznyk ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Riznyk gole izin vermedi.
Stat: Stamford Bridge
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias (Irakli Azarovi dk. 82), Bondar, Mayviyenko, Henrique, Nazaryna (Prosper Obah dk. 89), Alisson, Ocheretko, Gomes (Isaque dk. 55), Newertton, Traore (Luca Meirelles dk. 83)
Yedekler: Kiril Fesiun, Marlon, Alaa Ghram, Dmytro Kryskiv, Oleksandr Karavaev, Viktor Tsukanov, Teixeira, Bruninho
Teknik Direktör: Arda Turan
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood (Guendouzi dk. 78), Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 69), Vedat Muriqi (Lukaku dk. 86)
Yedekler: Mert Günok, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Vedat Muriqi (dk. 56)
Sarı kartlar: Bondar, Henrique (Shakhtar Donetsk), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)