Fenerbahçe ilk 15 dakikada, Galatasaray son 15 dakikada golde öne çıkıyor

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu sezon attığı gollerin dakikaları dikkati çekiyor. Fenerbahçe maçların ilk 15 dakikasında, Galatasaray ise son 15 dakikasında daha golcü.

Ligde oynadığı 8 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 19 puanla lider durumda. Bu maçlarda 17 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 11 gol gördü.

Erzurumspor FK, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında gol yemeyen Galatasaray, 5 maçta ise rakip forvetlere gol şansı tanıdı.

Okan Buruk'un öğrencileri, geride kalan 8 maçta ilk yarılarda 6 gol bulurken, ikinci devrelerde ise rakip filelere 11 gol gönderdi. Maçların ilk 15 dakikasında zorlanan Galatasaray, bu periyotlarda yalnızca 4-0 kazanılan Erzurumspor FK mücadelesinde 1 gol bulabildi.

Mücadelelerin 16 ile 30. dakikaları arasında 2 kez gol sevinci yaşayan Galatasaray, 31 ile 45. dakikalar arasında ise fileleri 3 kez havalandırdı.

Son dakikalarda 4 gol kaydetti

Bu sezon ikinci devrelerde daha golcü bir kimliğe bürünen Galatasaray, özellikle son yarım saatlik periyotta rakip kalelerde gol bulmayı başardı.

Müsabakaların 46 ile 60. dakikaları arasında 2 kez gol atmayı başaran sarı-kırmızılı takım, 61 ile 75. dakikalar arasında 3 gol, 76 ile 90. dakikalar arasında ise 6 gol kaydetti.

Son oynanan lig maçında Gençlerbirliği'ni 88. dakikada Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 90. dakikada ve uzatmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, 2-2 biten Arca Çorum FK mücadelesinde ve 3-2 kazanılan Başakşehir maçında son dakika golleri bulurken, 3-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında ise 90. dakikada ve uzatmalarda 2 gol atmayı başardı.

İkinci yarılarda daha çok gol yiyor

Galatasaray bu sezon kalesinde gördüğü 11 golün 7'sini maçların ikinci yarısında yedi.

Göztepe karşısında 16. dakikada kalesinde gol gören sarı-kırmızılı takım, 4-0 kaybedilen Trabzonspor mücadelesinde ise ilk yarıda kalesinde 3 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip; Çorum FK, Göztepe, Başakşehir, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarının ikinci yarılarında kalesinde 7 gol gördü.

Fenerbahçe maçlara hızlı başlıyor

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

Bu maçlarda rakip filelere 22 gol gönderen sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 6 gol gördü. Ligin en golcü ekibi konumundaki Fenerbahçe, maçların ilk yarılarında 13 gol atarken, ikinci devrelerde ise 9 kez gol sevinci yaşadı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, en çok golü maçların ilk 15 dakikalık bölümünde attı. Sarı-lacivertli futbolcular bu periyotta rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

16 ile 30. dakikalar arasında 3 gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, 31 ile 45. dakikalar arasında ise 4 gol kaydetti.

Karşılaşmaların ikinci yarılarında rakip ağlara 9 gol gönderen sarı-lacivertli takım, 46 ile 60. dakikalar arasında 4 gol attı.

Fenerbahçe'nin en az gol kaydettiği periyot ise mücadelelerin 61 ile 75. dakikaları arası oldu. Fenerbahçe bu bölümde yalnızca 1 gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaların son bölümü olan 76 ile 90. dakikalar arasında ise 4 kez fileleri havalandırdı.

5 maçta gol yemedi

Fenerbahçe bu sezon kalesinde 6 gol görürken, 5 gol yiyen Trabzonspor'dan sonra ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında kalesinde gol gören sarı-lacivertli ekip; Samsunspor, Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında ise rakip forvetlere gol şansı vermedi.

Gençlerbirliği karşısında 37 ve 56. dakikalarda kalesinde gol gören Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında ise 10. ve 90. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı. Fenerbahçe'nin ligde gol yediği son karşılaşma Beşiktaş derbisi oldu.

Siyah-beyazlı rakibi karşısında 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 38 ve 73. dakikalarda yediği gollerle sahadan puansız ayrıldı.

Fenerbahçe bu sezon yediği 6 golün 3'ünü ilk devrelerde, 3'ünü ise ikinci yarılarda kalesinde gördü.

Sarı-lacivertli takım, ligdeki son 4 müsabakada kalesini gole kapatırken, toplamda ise 5 maçta rakiplerine geçit vermedi.

Kaynak: AA