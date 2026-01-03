Haberler

Samsunspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa yarı finali için hazırlıklarını tamamlıyor. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

2026 Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa yarı final maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo organizasyonları ve geniş alanda oynanan oyunun ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

6 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı