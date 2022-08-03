Fenerbahçe ile bağlarını koparan Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin 2020-2021 sezonunda büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın yeni adresi altyapısından yetiştiği Arjantin kulübü Estudiantes oldu.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentinin epey altında kalan Jose Sosa, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldı.
ARJANTİN'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Jorge Jesus'un da tercihleri arasına giremeyen yıldız orta saha Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh etmişti. Uzun süre kendine kulüp bulamayan Sosa, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılan Sosa, tatil sonrası ülkesinin takımlarından Estudiantes ile görüşmelere başladı.
EN VERİMLİ SEZONUNU BEŞİKTAŞ'TA GEÇİRDİ
Arjantinli milli yıldız sırasıyla Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan, Trabzonspor ve son olarak Fenerbahçe'de forma giydi. En verimli sezonunu ise Beşiktaş'ta yaşadı. Şampiyonluk yaşadıkları 2015-2016 sezonunda 9 gol 13 asistlik performansa imza atarak kariyer rekoruna ulaştı. En son formasını giydiği Fenerbahçe'de ise 65 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısında bulunarak hayal kırıklığına neden oldu.