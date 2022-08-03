Fenerbahçe ile bağlarını koparan Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentinin epey altında kalan Jose Sosa, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrıldı.

ARJANTİN'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin yeni teknik adamı Jorge Jesus'un da tercihleri arasına giremeyen yıldız orta saha Fenerbahçe ile sözleşmesini fesh etmişti. Uzun süre kendine kulüp bulamayan Sosa, ülkesine geri dönmeye hazırlanıyor. Salim Manav'ın haberine göre, Fenerbahçe'den ayrılan Sosa, tatil sonrası ülkesinin takımlarından Estudiantes ile görüşmelere başladı.

EN VERİMLİ SEZONUNU BEŞİKTAŞ'TA GEÇİRDİ

Arjantinli milli yıldız sırasıyla Estudiantes, Bayern Münih, Napoli, Metalist, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan, Trabzonspor ve son olarak Fenerbahçe'de forma giydi. En verimli sezonunu ise Beşiktaş'ta yaşadı. Şampiyonluk yaşadıkları 2015-2016 sezonunda 9 gol 13 asistlik performansa imza atarak kariyer rekoruna ulaştı. En son formasını giydiği Fenerbahçe'de ise 65 maçta 4 gol 5 asistlik skor katkısında bulunarak hayal kırıklığına neden oldu.