Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe

Süper Lig devi Fenerbahçe ve bitirme aşamasında olduğu Anderson Talisca transferi hakkında yeni ve çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

SAKATLIK ŞÜPHESİ CAN SIKIYOR

Oynadığı oyunla futbolseverlerin beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu büyük şüphe uyandırıyor. Futbol dışındaki aktiviteleri ve menajerlerinin yüksek para talebi, transfer öncesi ciddi şüpheler uyandırıyor. Talisca, 3 Mart'ta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu ve 119 gün futbol oynamadı.

Sahalara dönüşünden sonra iki kez daha kas sakatlığı yaşadı. Al Nassr eski teknik direktörü Portekizli Luis Castro, Talisca'nın gönderilmesini istedi. Castro, "Talisca çok önemli ve özel bir oyuncu ama buna rağmen tekrarlayan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmasını istedim" dedi.

MAÇLARDA KOŞMADIĞI YAZILIYOR

Suudi gazeteciler, Talisca'nın sahada tembel olduğunu ve hiç koşmadığını yazıyor. Menajeri de uçuk bir komisyon istiyor. Rap albümü çıkaran Talisca'nın aklının futbolda olmaması da bir başka sorun.