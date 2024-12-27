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Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe

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Fenerbahçe ile anlaşan Talisca'nın sağlık durumu, ciddi şüpheler uyandırıyor. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon ameliyat oldu ve 119 gün sahalardan uzak kaldı. Bu sezon da iki kez sakatlandı. Al Nassr eski teknik direktörü Luis Castro, Talisca'nın tekrarlayan sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrılmasını istemişti. Suudi basını da Talisca'nın sağlıklı olduğu maçlarda sahada hiç koşmadığını yazıyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe ve bitirme aşamasında olduğu Anderson Talisca transferi hakkında yeni ve çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

SAKATLIK ŞÜPHESİ CAN SIKIYOR

Oynadığı oyunla futbolseverlerin beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu büyük şüphe uyandırıyor. Futbol dışındaki aktiviteleri ve menajerlerinin yüksek para talebi, transfer öncesi ciddi şüpheler uyandırıyor. Talisca, 3 Mart'ta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu ve 119 gün futbol oynamadı.

Sahalara dönüşünden sonra iki kez daha kas sakatlığı yaşadı. Al Nassr eski teknik direktörü Portekizli Luis Castro, Talisca'nın gönderilmesini istedi. Castro, "Talisca çok önemli ve özel bir oyuncu ama buna rağmen tekrarlayan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmasını istedim" dedi.

MAÇLARDA KOŞMADIĞI YAZILIYOR

Suudi gazeteciler, Talisca'nın sahada tembel olduğunu ve hiç koşmadığını yazıyor. Menajeri de uçuk bir komisyon istiyor. Rap albümü çıkaran Talisca'nın aklının futbolda olmaması da bir başka sorun.

Fenerbahçe ile anlaşan Talisca hakkında korkunç şüphe
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKmal e:

nerde hurda varsa bu takıma kakalanıyor

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdem Keleşoğlu:

Ali Koç futbol nedir bilmiyor yildiz diyerek cok para harcıyor

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

gelsin gelsin, biz alıştık artık alinin dünya yıldızlarına,

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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