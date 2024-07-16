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Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses

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Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından tepki geldi. Taraftarlar, sosyal medyada "Paşa değil artık Prenses Cenk Tosun" bestesiyle Tosun'a tepkilerini dile getirdi.

Süper Lig devi Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Cenk Tosun, Fenerbahçe ile anlşamaya vardı. Yıldız golcünün bu kararına ise siyah-beyazlı taraftarlardan sert bir tepki geldi.

"PAŞA DEĞİL ARTIK PRENSES CENK TOSUN"

Siyah-beyazlı taraftarların, "Paşa değil artık Prenses Cenk Tosun" sözleriyle sosyal medyaya damga vuran o bestesi kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

"BAŞKA TAKIMDA FORMA GİYMEM DEMİŞTİ"

Cenk Tosun'un Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından akıllara Cenk'in "Başka takımda forma giymem" dediği sözleri geldi. Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinden de daha önce transfer teklifleri aldığını itiraf eden Tosun, her zaman bu teklifleri reddederek daha az para verse de siyah-beyazlılarda kalmayı tercih ettiğini söylemişti. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini vurgulayan Cenk, "Rakip takımlardan da teklif geldi ama ben her zaman daha azına da olsa Beşiktaş'ı tercih ederim. Türkiye'de başka takımda olmaz" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cenk Tosun Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Emin Alıç:

Saatten hızlı dönen taraftara ne denir?

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2
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milliyetci:

peki taraftan hızlı dönen futbolcuya ne denir ?

yanıt0
yanıt0
Cafer Bostancı:

ahulan para

0
0
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