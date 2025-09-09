Fenerbahçe ile anılıyordu! Ange Postecoglou yeni takımına imzayı attı

Son olarak Tottenham Hotspur'u çalıştıran ve ismi Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Ange Postecoglou'nun yeni takımı belli oldu.

NOTTINGHAM'IN BAŞINA GEÇTİ

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi. Kulübün açıklamasında, 60 yaşındaki Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Postecoglou ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

Postecoglou, daha önce Brisbane Roar, Melbourne Victory, Avustralya Milli Takımı, Yokohama F. Marinos, Celtic ve son olarak Tottenham'ı çalıştırdı. Brisbane Roar, Yokohama F. Marinos ve Celtic'te lig zaferleri yaşayan tecrübeli teknik direktör, Tottenham'ı UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

NOTTINGHAM FOREST 4 PUAN TOPLADI

Nottingham Forest, bu sezon 3 haftası geride kalan Premier Lig'de 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.