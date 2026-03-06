Fenerbahçe Kulübü yönetimi, üyelerle iftarda bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği iftara katıldı.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen iftar programına, Başkan Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler Hakan Safi ve Tahir Kıran, kulüp üyeleri ile davetliler katıldı.

İftar programında konuşan Sadettin Saran, derneklerin sarı-lacivertli kulüp açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Derneklerin yüzde 99'unun erkek üyelerden oluştuğuna dikkati çeken Saran, "Bir kız babası olarak dikkat ediyorum, derneklerin genelinde erkek üyeler var. Bu sebeple kadın üye sayısının fazla olduğu Denizci Fenerbahçeli Derneğini kutluyorum. Dernekler kulübün yapı taşları. Dünyanın dört bir yanında derneklerimiz var. Bu da bize güç veriyor. Bazı dernekler sadece varlar ve biz de onlarla ilgili gerekeni yapıyoruz. Kimin elini taşın altına koyduğunu gayet iyi biliyoruz. 'Her deplasmanda bir okula gideceğiz.' demiştik. Bu çabamıza Denizci Fenerbahçeliler Derneği çok destek verdi. İnşallah şampiyonluğu da beraber kutlarız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin üç yaşında bir dernek olduğunu dile getirerek, "Buna rağmen kulübe en büyük desteği veren derneklerden. Çabaları için çok teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Organizasyona ev sahipliği yapan Denizci Fenerbahçeliler Derneğinin başkanı Barış Türkmen, davetlerine katılan misafirlere teşekkür etti. Ramazan ayında sabrın öne çıktığını vurgulayan Türkmen, "Biz Fenerbahçeliler olarak sabrı iyi biliriz. Şampiyonlukla tamamlanan bir sezon olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkmen, daha sonra dernek faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.